Експерт: довкола Чорноморського флоту багато конфліктів

Проблеми, пов’язані з базуванням Чорноморського флоту РФ, виникають тому, що Росія не розглядає угоду про статус його перебування на території України як міжнародну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, відповідаючи у Севастополі на запитання журналістів, яким чином впливає на безпеку Чорноморського регіону наявність бази Чорноморського флоту Росії на території України.

Експерт зазначив, що довкола Чорноморського флоту Росії існує багато конфліктів. «Ці конфлікти закладені самими угодами (йдеться про три так звані «базові» угоди щодо Чорноморського флоту, підписані у травні 1997 року головами урядів України і Росії – УНІАН). В угодах не було чітко прописано, який порядок інспекції на об’єктах ЧФ, які зобов’язання ЧФ бере щодо екологічної безпеки, не було вирішено питання передачі навігаційної системи», – сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

«Фактично, проблема полягає в тому, що Росія, власне, не розглядає угоду про статус перебування ЧФ на території України як міжнародну угоду. Вона розглядає це як внутрішню домовленість між двома сторонами», – наголосив він.

Як приклад експерт прокоментував питання оренди російським флотом бази на території України (ЧФ РФ перебуває на території України на умовах оренди, щорічно сплачуючи Україні понад 97 млн. дол. Однак «живих» грошей Україна не отримувала і не отримує, їй списується заборгованість за спожитий на початку 1990-х російський природний газ – УНІАН): «Питання оренди повинно мати економічний сенс, а не політичний. Саме тому Севастополь не отримує жодного долара за перебування ЧФ. За міжнародним правом, якщо оренда – це економічна категорія, то тоді ціна за оренду збільшується в кілька разів», – зазначив Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.