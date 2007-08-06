Україна скоротила видобуток газу

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-липні скоротили видобуток природного газу на 0,35%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 11,987 млрд. куб. м. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У липні українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, скоротили видобуток природного газу на 3,8%, порівняно з липнем 2006 року, до 1,648 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 1,4%, порівняно з 2005 роком, до 20 млрд. 835,6 млн. кубометрів, в т.ч. підприємства НАК “Нафтогаз України” збільшили видобуток на 0,7% – до 19 млрд. 316,7 млн. кубометрів.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять до складу НАК "Нафтогаз України".