ЦВК упевнена, що реєстр виборців «хакнути» неможливо

Центральна виборча комісія заявляє, що база даних Державного реєстру виборців є захищеною на найвищому рівні, у тому числі з урахуванням світових стандартів безпеки, а комплексна система захисту інформації унеможливлює несанкціоноване втручання чи копіювання будь-якої частини даних.

Таким чином прес-служба ЦВК відреагувала на повідомлення, розміщене напередодні на офіційному сайті Служби безпеки України про затримання в ході спецоперації 28 листопада представників однієї із консалтингових компаній Києва, які намагалися збути Держреєстр виборців загальнодержавного обсягу.

Центральна виборча комісія відзначає, що станом на 30 листопада до ЦВК не надходило жодного офіційного звернення СБУ щодо перевірки та з’ясування належності вилучених носіїв інформації до бази даних Державного реєстру виборців.

Крім того, ЦВК звертає увагу на те, що комісією у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечується захист Держреєстру виборців відповідно до вимог законодавства, і жодні випадки стороннього втручання у функціонування Реєстру, включаючи незаконне копіювання бази даних чи її частини, не мали місця.

"З огляду на численні відтворення у ЗМІ повідомлення прес-центру СБУ, що по суті вказує на нібито вразливість Державного реєстру виборців, Центральна виборча комісія відзначає, що подібні повідомлення знижують довіру громадян до інформаційних систем, захист яких гарантується державою, та фактично дискредитують роботу відповідних державних органів, і закликає до ретельної перевірки інформації перед її оприлюдненням", - наголосили у прес-службі ЦВК.

Довідка УНІАН. Прес-центр СБУ 29 листопада повідомив, що 28 листопада співробітники Служби безпеки викрили та припинили протиправну діяльність злочинної групи, члени якої незаконно збували конфіденційні бази даних державних органів.

Під час спецоперації було затримано двох представників однієї з консалтингових компаній столиці, які намагалися збути відомості, що за попередніми даними містяться у Державному реєстрі виборців загальнодержавного обсягу, Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, та багато іншої інформації, зокрема і стосовно представників органів державної влади. За диски з інформацією зловмисники хотіли отримати 550 тисяч гривень.

Згідно з повідомленням прес-центру СБУ, "ділки отримували відомості через власні зв’язки в установах та організаціях столиці".

У ході обшуків, що були проведені СБУ в офісному приміщенні підприємства, вилучили сервер, який використовувався представниками комерційної структури для зберігання та тиражування цих, а також інших баз даних (зокрема база ДАІ, Державної служби статистики, ДПА України, деякі банківські бази, дані установ охорони здоров’я тощо), а також магнітні носії з конфіденційною інформацією.