Костусєва зобов'язали розглянути документи щодо референдуму про його відставку

Сьогодні Окружний адміністративний суд Одеської області зобов`язав міського голову Одеси Олексія КОСТУСЄВА розглянути представлені партією «Фронт змін» документи щодо реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень мера міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова фракції «Фронт змін» в Одеській міськраді Олександр ОСТАПЕНКО.

Подача позову до суду була викликана тим, уточнив він, що представниками цієї політичної сили в листопаді були передані й зареєстровані в міськраді документи для реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму, проте після закінчення терміну розгляду документів у Юридичному департаменті міськради повідомили, що «документи до них не дійшли».

За словами О.ОСТАПЕНКА, їм намагалися навіть пояснити, що документи просто загубилися. Тому 28 листопада обласна організація «Фронту змін» звернулася до Одеського окружного адміністративного суду з вимогою зобов`язати мера міста відреагувати на звернення організації щодо проведення референдуму з його відставки.

Він додав, що в тому випадку, якщо О.КОСТУСЄВ не піде у відставку добровільно, «ми продовжимо добиватися заявленої раніше мети й все-таки проведемо ініційований референдум».

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня мер Одеси О.КОСТУСЄВ відмовив у реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень міського голови. Причиною відмови, зазначалося в документі, є те, що ініціатори референдуму повідомили мера про проведення загальноміських зборів одеситів не за 10, а за 8 днів – 15 вересня.

11 листопада обласна організація партії "Фронт змін" повторно звернулася до О.КОСТУСЄВА з проханням про реєстрацію ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень мера міста і дозвіл на збір підписів за проведення референдуму щодо його відставки.