Під укосом на Харківщині нарахували вже 15 вагонів

Внаслідок залізничної аварії, що сьогодні сталася на перегоні Старовірівка – Прокопівка (гілка Харків – Куп’янськ), з рейок зійшло не 10, як повідомлялося, а до 15 вагонів вантажного потягу.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело на Південній залізниці, «аварія сталася о 13.15. З рейок зійшло 14-15 вагонів».

За попередньою версією, причиною аварії є технічна несправність одного з вагонів. Потяг, який в основному сформований з вагонів, що належать підприємствам Росії, прямував у бік станції Валуйки (РФ).

Рух на цій ділянці припинено. На місці аварії працюють відновлювальні потяги, бригади енергетиків. Рух транспорту спрямовано в обхід через Слов’янськ Донецької залізниці з виходом на Південну. Проводиться розслідування, повідомило джерело.