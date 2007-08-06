Скоєно напад на районний штаб БЮТ на Житомирщині

На Житомирщині скоєно напад на один з районних штабів Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в офісі Житомирського обласного штабу БЮТ заявив голова обласної організації БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

За його словами, зловмисники виламали вхідні двері на першому та другому поверхах штабу і потрапили у приміщення місцевої партійної організації.

"Їхньою метою, напевно, було отримання доступу до штабної документації та архівів, які зберігалися у сейфі. Зрештою, саме документи стали об’єктом злочинних зазіхань нападників, які виламали дверцята сейфу та вчинили погром всередині партійного офісу", - повідомив С.ПАШИНСЬКИЙ.

За його словами, вкрадено електронні носії даних, на яких містилася вся інформація про членів партії, партійні групи, дані про депутатську діяльність всіх партійних фракцій Малинського району Житомирщини.

С.ПАШИНСЬКИЙ наголосив, що Житомирська обласна організація БЮТ вважає справжньою причиною нападу на районний штаб у Малині спроби політичних опонентів зірвати розпочатий процес збору підписів за проведення народного референдуму щодо внесення змін до Конституції.

Він також повідомив, що в усіх районах Житомирщини подібні збори пройшли "з великим успіхом". Зокрема, у Малині такі збори відбулися 31 липня, а ініціативна група у кількості 39 осіб була зареєстрована саме напередодні нападу на штаб.

С.ПАШИНСЬКИЙ також підкреслив, що обласна організація БЮТ вимагає від правоохоронних органів негайно розслідувати цей інцидент.