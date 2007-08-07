Біля Кабміну вибухнув БМВ

Напередодні пізно ввечері в центрі Києва вибухнув автомобіль БМВ. Це сталося на вулиці Інститутській, неподалік Національного банку і Кабміну. Почувши вибух, мешканці вибігли у двір, де догорала дорога іномарка, передає ICTV.

Дві бригади пожежників загасили полум’я за лічені хвилини, люди не постраждали, але автомобіль відновленню не підлягає. Причину займання встановить слідство. Власниця авто, у якої тут офіс, не знає, кого підозрювати. А мешканці престижного будинку розповідають, що за останні три роки з двору викрали два дорогі автомобілі, а тепер – вибух.