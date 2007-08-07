Томенко виграв суд у газети «2000»

Колегія суддів Судової палати Апеляційного суду Донецької області відхилила скаргу Приватного підприємства «Газетний комплекс «Інтернет-медіа» (яка є видавцем тижневика «2000») до одного з лідерів БЮТ Миколи ТОМЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА, зазначивши, що “цим рішенням було підтверджено низку попередніх ухвал судів, зокрема, Оболонського районного суду (серпень 2005 року) та Апеляційного суду м. Києва (жовтень 2005 року)”.

Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає, підкреслює прес-служба М.ТОМЕНКА і нагадує, що голова Комітету з питань свободи слова у своєму депутатському запиті, поданому у 2003 році, звертав увагу на те, що газета «2000» та низка інших ЗМІ виступали тоді інформаційно-пропагандитстським рупором СДПУ(о) тодішнього глави Адміністрації Президента України Віктора МЕДВЕДЧУКА та становили своєрідний медіа-холдинг.

“Перше рішення з цієї справи прийняв у червні 2003 року Оболонський районний суд м. Києва. Суд встановив, що ніхто не може бути притягнений до відповідальності за висловлювання, які не містять фактичної інформації, є оціночними тощо. Було визнано, що порушення перед правоохоронними органами питання про організацію перевірки щодо певних осіб само по собі не є посяганням на законні права та інтереси осіб”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, суд вирішив, що порушуючи перед компетентними органами державної влади питання про проведення перевірки з питань, що становлять суспільний інтерес, народні депутати України діють у межах своїх конституційних повноважень.