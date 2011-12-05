Адвокати Ландіка заявляють, що фотомодель «дивом його не вбила»

Адвокати обвинуваченого у хуліганських діях депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА заявляють про безпідставність переслідування їхнього підзахисного та ігнорування слідством дійсних обставин інциденту.

"Неупереджене дослідження справи у суді дозволяє захисту заявити: Роман ЛАНДІК переслідується безпідставно, органами досудового слідства проігноровано дійсні фактичні обставини подій, а фабулу навмисне втиснуто в штучно сконструйовану модель справи", - зазначили адвокати обвинуваченого у своїй заяві, переданій УНІАН.

Захист депутата підкреслює, що в дійсності події, які мали місце у ніч з 3 на 4 липня 2011 року у ресторані «Баккара» в Луганську були спровоковані саме фотомоделлю Марією КОРШУНОВОЮ, яка визнана потерпілою у справі, а сам Р.ЛАНДІК вимушений був захищатися, що було виправданим та необхідним у тій ситуації.

"Ініціатором конфлікту була М.КОРШУНОВА: перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вона повела себе грубо і неетично по відношенню до одного із друзів Р. ЛАНДІКА. Бажаючи залагодження неприємної ситуації, Р.ЛАНДІК вступив у розпочатий М.КОРШУНОВОЮ конфлікт, однак замість порозуміння зіткнувся з провокацією та відвертою агресією з боку останньої вже по відношенню до себе", - підкреслюють адвокати у своїй заяві.

Адвокати наголошують, що М.КОРШУНОВА нанесла їхньому підзахисному "важким скляним графином удар по голові та спричинила Р.ЛАНДИКУ тілесні ушкодження у вигляді рваної рани лобно-скроневої частини голови".

"Те, що в результаті протиправних дій М.КОРШУНОВОЇ Р.ЛАНДИК не отримав тілесних ушкоджень, які могли б поставити під загрозу його життя, стало для нього своєрідним подарунком долі", - вважають адвокати.

В подальшому, як зазначається в заяві захисту, Р.ЛАНДІК, "перебуваючи, з юридичної точки зору, у стані необхідної оборони, застосував силу до припинення протиправних дій М.КОРШУНОВОЇ і наступного правомірного затримання її та передачі органам правопорядку як особи, що скоїла злочин".

Таким чином адвокати Р.ЛАНДІКА вважають, що їхній підзахисний захищав свої конституційні права, і його дії по відношенню до М.КОРШУНОВОЇ були абсолютно виправданими у тій ситуації.

"У діях Р.ЛАНДІКА немає складу інкримінованого йому злочину, а органами досудового слідства допущено кричущу помилку, яка призвела до його незаконного притягнення до кримінальної відповідальності", - наголошує захист у своїй заяві.

Що стосується ажіотажу, який виник у суспільстві навколо особи Р.ЛАНДІКА у зв’язку із зазначеними подіями, то, як вважають його адвокаті, він "у значній мірі обумовлений незнанням, у тому числі і представниками засобів масової інформації, дійсного стану речей".

У зв’язку з цим захист Р.ЛАНДИКА звертається до представників ЗМІ з проханням "проявляти максимум виваженості, об'єктивності та точності при інформуванні громадськості з цієї теми".

Як повідомлялося, 4 липня 2011 року вночі в ресторані "Баккара" у Луганську стався інцидент між Р.ЛАНДИКОМ та М.КОРШУНОВОЮ. Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно депутата за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні. Р. ЛАНДІКА затримали в Краснодарі (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Справа по звинуваченню Р.ЛАНДИКУ в побитті фотомоделі розглядає Ленінський районний суд Луганська.

У вересні цього року цей райсуд ухвалив рішення про арешт Р.ЛАНДІКА на два місяці.

Наприкінці жовтня М.КОРШУНОВА і Р.ЛАНДІК підписали "мирову угоду".

Р. ЛАНДІК є сином народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА.