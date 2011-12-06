На чорнобильців, які голодують під Кабміном, склали ще один протокол

Міліція вдруге склала протокол про адміністративне правопорушення щодо чорнобильців, які голодують під Будинком уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції повідомили журналістам, що сьогодні вночі вдруге працівники міліції, посилаючись на відповідне рішення суду, яким заборонено проводити масові акції під Кабінетом міністрів, склали адміністративний протокол і більше ніяких дій не вживали.

Також сьогодні вночі, за словами учасників акції, одному з голодуючих стало зле. Лікарі «швидкої допомоги» на місці надали йому необхідну допомогу без госпіталізації.

Учасники акції повідомили, що сьогодні до них планують приєднатися ще декілька чорнобильців з Луганської області. Таким чином, загальна кількість голодуючих сягає понад 20 осіб.

Зараз у парку неподалік від місця проведення акції чергують дві бригади «швидкої допомоги». Також присутній міліцейський спецавтомобіль групи документування та один автобус з працівниками міліції.