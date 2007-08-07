Іноземні добровольці стали табором на Луганщині

У Луганській області на території майбутнього заповідного парку «Медвежанський», що розташований на кордоні Свердловського та Краснодонського районів, сьогодні почав діяти міжнародний волонтерський табір.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник табору, голова Луганської обласної організації «Зелений світ» Валерій ДЕНЩИК, табір розраховано на 15 осіб. Заявки надійшли від волонтерів з Італії, Польщі, США, та Великої Британії.

За його словами, упродовж двох тижнів волонтери-екологи займуться впорядкуванням території Краснянського водосховища, яке знаходиться у майбутньому ландшафтному парку «Медвежанський».

Керівник табору нагадав, що проекту «Медвежанський» вже 6 років, він був підтриманий сесіями Свердловської і Краснодонської райрад, проте крім цього нічого не було зроблено щодо реалізації цього проекту.

Водночас, зазначив В.ДЕНЩИК, до Краснянського водосховища вже виявили інтерес місцеві підприємці - у квітні поточного року вони розпочали будівництво дороги до водосховища, бульдозером було знято родючий шар ґрунту заповідного степу шириною близько 4 м протяжністю 1 км. Крім того, за його словами, безпосередньо у водоохоронній зоні проводилися підготовчі роботи з будівництва зони відпочинку, було викопано котлован для вирощування мальків.

Як стверджують місцеві екологи, тим самим було загублено рідкісні степові рослини, що входять до Червоної книги, суттєво змінилися умови проживання тварин.