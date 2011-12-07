10 головних загроз для світової економіки

Deutsche Bank склав прогноз розвитку світової економіки на 2012 рік, в якому вказав десять найбільш значних ризиків для стабільності міжнародної фінансової системи. У числі головних загроз аналітики банку назвали вихід Греції з єврозони, складнощі з рефінансуванням боргів Італії та Іспанії, а також зниження рейтингу і / або повторна рецесія в США.



Аналітики банку пишуть, що не вірять у вихід Греції з валютного союзу. У випадку, якщо це все ж відбудеться, за поверненням до драхми послідує крах всього грецького банківського сектора, а ВВП країни впаде на 30 відсотків або більше.



Серед інших загроз Deutsche Bank виділяє можливу втрату Францією максимального кредитного рейтингу, уповільнення темпів зростання економіки Китаю до 5-6 відсотків, скорочення кредитного навантаження європейських банків, криза ліквідності на ринку сировинних товарів, зменшення обсягу надійних активів і різке збільшення пенсійного дефіциту в США.



Десятій загрозою фахівці банку вважають зростання європейської та світової економіки вище очікуваних показників. Цей вибір вони пояснили тим, що багато інвесторів можуть втратити гроші на зростанні цін на активи.



Загалом Deutsche Bank розглядає 2012 як більш сприятливий для світових ринків, ніж поточний. Вони передбачають збільшення значущості юаня у світовій торгівлі, поступове прискорення зростання в розвинених країнах, який буде супроводжувати більш висока інфляція, передає Лента.ру.