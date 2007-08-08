У Парижі знайшли викрадені полотна Пікассо вартістю 50 млн. євро

У Парижі знайдено викрадені полотна Пабло Пікассо загальною вартістю 50 млн. євро.

Два портрети - дочки художника ("Майя з лялькою") та його другої дружини Жаклін Роке, а також малюнок "Марі-Терез у 21 рік" зникли в лютому цього року із квартири онуки художника Діани ВІДМАЙЄР-ПІКАССО в Парижі.

За підозрою в крадіжці затримано трьох осіб, передає ІСТV.

Картини П.Пікассо вважаються одними із найкоштовних у світі й часто стають об`єктами уваги злочинців. Найзначнішою крадіжкою картин П.Пікассо стало пограбування 118 полотен з музею в Авіньоні на півдні Франції 1976 року. Написана іспанським художником у 1905 році картина "Хлопчик із трубкою" досі є найдорожчою картиною з будь-коли проданих на аукціоні. У 2004р. вона була продана за 104,2 млн дол.