Міністр: медична реформа найкраще просувається на Дніпропетровщині

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО повідомив, що Дніпропетровський регіон є одним з лідерів у реформуванні економіки та охорони здоров`я в Україні. У реалізації медичної реформи з деяких питань область випереджає інші чотири пілотні регіони.

Про це міністр заявив у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналіста ІА «Міст-Дніпро».

«Основна мета мого візиту - ознайомитися з ходом реформування системи охорони здоров`я в Дніпропетровській області. Те, що я знаю із звітів, за результатами перевірки наших фахівців, можу сказати, що в Дніпропетровській області до питання реформування підійшли дуже по-вітчизняному і комплексно. Вже нині з деяких питань область випереджає інші чотири пілотні регіони», - сказав О.АНІЩЕНКО.

За словами міністра, «в пілотних регіонах ми повинні відпрацювати: всю технологію реформування охорони здоров`я, систему розділення медичної допомоги, її структуризацію і розподілу за рівнями, систему фінансування. Все, що робиться в Дніпропетровській області, - це комплексно-системний підхід, який дуже добре продумано».

При цьому О.АНІЩЕНКО сказав, що «регіон є лідером не тільки в реформуванні охорони здоров`я, а й економіки».