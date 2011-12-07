Учора в Москві постраждав український журналіст

Учора на Тріумфальній площі в Москві постраждав власний кореспондент українського телеканалу Інтер Веніамін ТРУБАЧОВ.

Як повідомив УНІАН сам В.ТРУБАЧОВ, учора знімальна група Інтера працювала на Тріумфальній площі, де відбувався несанкціонований мітинг опозиції.

«У розпал мітингу ми опинилися між двома групами російського ОМОНу. Коли один із учасників акції крикнув антипутінське гасло, правоохоронці розпочали проводити жорстке затримання. У цей момент оператор Олег НЕВЯДОМСЬКИЙ знімав цю сцену, я стояв позаду, щоб його спрямовувати і страхувати, оскільки він дивився у камеру і не міг бачити те, що відбувається навколо. У цей момент поліція почала з натовпу витягати ще одну людину. Все було дуже жорстко, і так вийшло, що мене штовхнули на автобус, я вдарився об нього головою, після чого поліцейський ударив палицею мене по спині», - сказав В.ТРУБАЧОВ.

Він зазначив, що звернув увагу поліцейського на те, що є журналістом і перебуває на роботі, однак відповіддю на це було: «Нас це не хвилює».

«Ця зйомка закінчилася для мене великим синцем на спині», – зазначив він.

За словами В.ТРУБАЧОВА, якщо 4 грудня, у день виборів, на Тріумфальній площі поліція намагалася діяти акуратно, то 6 грудня на Тріумфальній поліція поводилася набагато агресивніше, ніхто не намагався розбиратися, і журналістів «пресували» так само як, і демонстрантів.

Як повідомляв УНІАН, 4, 5 і 6 грудня у Москві відбулися акції протесту проти фальсифікації виборів до Держдуми, що пройшли 4 грудня.

5 грудня в результаті акції на Чистих прудах було затримано більше 300 осіб.

Учора на Тріумфальній площі було затримано понад 600 осіб.