Порушено кримінальну справу за фактом нападу на журналістку

Бабушкінський райвідділ міліції Дніпропетровська сьогодні порушив кримінальну справу за фактом нападу 6 грудня на журналістку газети «Сегодня» Ольгу БОНДАРЧУК.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Справу порушено за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Вжито заходів для встановлення та затримання зловмисника.

Як повідомили УНІАН в редакції дніпропетровського регіонального випуску газети «Сегодня», на О.БОНДАРЧУК напав невідомий чоловік, коли вона близько опівночі поверталася додому на житловому масиві «Тополя».

Чоловік схопив журналістку за горло, почав її душити та потягнув до лісосмуги. Потерпіла пропонувала нападнику гроші та мобільний телефон.

Однак від телефону він відмовився, а 100 грн. забрав. За інформацією колег О.БОНДАРЧУК, «зловмисник мав намір вбити журналістку через негативне ставлення до жінок».

В редакції повідомили, що О.БОНДАРЧУК вдалося вирватися від нападника. Їй допомогли дібратися додому незнайомі чоловік з жінкою після невдалих спроб потерпілої отримати допомогу від працівника сусідньої АЗС та інших перехожих.

Наразі проводиться слідство.