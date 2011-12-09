«Луганськтепловоз» з журналістів гроші не бере

ВАТ «Луганськтепловоз» зніме свої претензії до газети «ХХІ век» про відшкодування моральних збитків на суму 250 тис. грн. на стадії апеляції.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби компанії Володимир СПЕКТОР.

За його словами, вчора відбулися переговори гендиректора компанії Сергія МІХЄЄВА з шеф-редактором газети «ХХI век» Юрієм ЮРОВИМ.

С.МІХЄЄВ визнав, що газета не повинна нести відповідальність за публікацію матеріалу офіційної особи – депутата обласної ради Владислава КРИВОБКОВА.

Було досягнуто домовленість, що «Луганськтепловоз» зніме свої претензії до газети в апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Жовтневий районний суд Луганська задовольнив позов ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» до редакції луганської газети «ХХІ век» про захист ділової репутації та відшкодування моральних збитків на суму 250 тис. грн.

Приводом для позову послужила публікація в газеті звернення депутата облради В.КРИВОБОКОВА, в якому той критично відзивається про керівництво підприємства.

Суд залучив В.КРИВОБОКОВА як співвідповідача за позовом про захист ділової репутації й відшкодування моральних збитків.

Раніше шеф-редактор газети Ю.ЮРОВ заявляв про те, що газета подала апеляцію й розраховує домовитися з позивачами, оскільки «чверть мільйона - це смерть для підприємства, на друкарських машинках друкуватимемося».