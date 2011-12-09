На приватному підприємстві в Кіровограді робітник потрапив під прес

У Кіровограді на одному з приватних підприємств з власної необережності загинув 30-річний робітник.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Чоловік потрапив під муфти приводу маслопресу. Під час роботи у механізм затягло руку та голову загиблого. Тіло вилучили бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення. На місці працювали представники міліції, прокуратури, Управління Держгірпромнагляду Кіровоградської області.