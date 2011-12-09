Жертва Ландіка підтвердила суду, що взяла гроші у його батька

Постраждала внаслідок бійки у ресторані "Баккара" з депутатом Луганської міськради Романом ЛАНДІКОМ Марія КОРШУНОВА сьогодні під час засідання підтвердила суду, що взяла гроші у його батька - нардепа Володимира Ландіка. Водночас КОРШУНОВА намагалася заперечувати В.ЛАНДІКУ, який заявив, що гроші у розмірі 320 тисяч гривень вимагав адвокат М.КОРШУНОВОЇ за те, що потерпіла зніме звинувачення проти його сина і визнає, що вдарила першою.

В.ЛАНДІК також повідомив суду, що має в наявності відео, яке підтверджує факт передачі грошей.

Його син Р.ЛАНДІК заявив суду, що не знав про те, що такі гроші було передано М.КОРШУНОВІЙ. Він дорікнув батьку, що з ним не порадилися, що батько з матір`ю заплатили гроші за те, що його мало не вбили.

У свою чергу В.ЛАНДІК заявив суду, що подасть заяву за здирництво.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді факт отримання компенсації у розмірі 5 тис. дол.

Водночас на питання, це вся сума компенсації чи були одержані ще якісь гроші, М.КОРШУНОВА відповідати відмовилася.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від ПР В.ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА екстрадіювали з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

Сьогодні народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК, батько Романа ЛАНДИКА, обвинуваченого в побитті Марії КОРШУНОВОЇ, заявив, що передав цій дівчині 320 тис. грн.

За словами В.ЛАНДІКА, ці гроші вимагала сторона М.КОРШУНОВОЇ за зняття звинувачень проти його сина.

Він також надав у суді розписку про отримання М.КОРШУНОВОЮ цих 320 тис. грн.