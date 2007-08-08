Гриценко і Рудьковський видали спільний наказ

Військовий аеродром Коломия визначено для спільного використання військовою та цивільною авіацією України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, це передбачено спільним наказом міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА і міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО (№428/627 від 23 липня 2007 р.).

Зазначений наказ видано з метою забезпечення раціонального використання аеродромної мережі України та враховуючи клопотання Івано-Франківської обласної державної адміністрації, додали в Міноборони.

В наказі зазначається, що використання аеродрому Коломия спільно військовою та цивільною авіацією України здійснюватиметься після змін до Реєстру державних та цивільних аеродромів України та сертифікації за цивільними процедурами відповідно до чинного законодавства.

Також наказ передбачає укладення угоди про спільне використання фондів аеродрому, розробку та затвердження інструкції з виконання польотів на аеродромі та подальшу його сертифікацію за цивільними процедурами у встановленому порядку.

Як зазначили в Міноборони, прийняття цього наказу значно зменшить витрати коштів військового відомства на утримання аеродрому, сприятиме збереженню його фондів, забезпеченню робочими місцями звільнених військових фахівців, які мають великий досвід роботи за спеціальністю.