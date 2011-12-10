На Київщині зловили казаха, якого звинувачують у тероризмі

На Київщині впіймали громадянина Казахстану, якого підозрюють в тероризмі, йдеться в сюжеті ТСН.

22-річного іноземця на батьківщині звинувачують в організації вибухів, закликах до терактів та вербуванні добровольців для війн у "гарячих точках".

Наразі правоохоронці з`ясовують, що цей чоловік робив в Україні.

Водночас вирішується питання щодо його екстрадиції до Казахстану.