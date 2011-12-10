На Київщині зловили казаха, якого звинувачують у тероризмі
21:07, 10 грудня 2011Суспільство
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Вирішується питання щодо екстрадиції
На Київщині впіймали громадянина Казахстану, якого підозрюють в тероризмі, йдеться в сюжеті ТСН.
22-річного іноземця на батьківщині звинувачують в організації вибухів, закликах до терактів та вербуванні добровольців для війн у "гарячих точках".
Наразі правоохоронці з`ясовують, що цей чоловік робив в Україні.
Водночас вирішується питання щодо його екстрадиції до Казахстану.
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