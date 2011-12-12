Дитячий хор з Кубані вразив іванофранківців

11 грудня в Івано-Франківську Генеральний консул Російської Федерації у Львові Олег АСТАХОВ та кубанський дитячий ансамбль взяли участь у фестивалі національних меншин «Всі ми діти твої, Україно».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами російського дипломата, народна творчість є засобом порозуміння між народами.

«Мов на світі багато, - сказав у своєму привітанні О.АСТАХОВ. - На кожну потрібний перекладач, а єдиним винятком є мова музики та танцю. Сьогоднішнє свято для дітей. Вивчивши мову мистецтва, в майбутньому на інших мовах перекладач їм буде непотрібен».

Діти зі сцени демонстрували автентичні зразки української, російської, польської, грузинської та інших культур. У гала-концерті взяло участь 25 дитячих фольклорних колективів національних меншин Прикарпаття.

Родзинкою фестивалю став виступ дитячого ансамблю з Краснодарського краю РФ «Рідні наспіви» школи-інтернату для обдарованих дітей. Цей колектив представляє молодшу групу всесвітньовідомого Кубанського народного хору.

Кубанці вразили присутніх своїм професійним та феєричним виступом, виконавши українські та російські пісні і танці. А до сліз розчулила українська пісня у виконанні соліста хору.

Діти отримали сувеніри і цінні подарунки.