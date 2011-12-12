Жертви збройного пограбування банку в Донецьку - у важкому стані

Двоє чоловіків, поранених сьогодні внаслідок озброєного нападу на банк «Креді Агріколь» у Донецьку, перебувають у важкому стані, стан третього – середньої тяжкості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на Управління охорони здоров`я ОДА.

Згідно з повідомленням, внаслідок нальоту на банк озброєних злочинців вогнепальні поранення отримали троє відвідувачів банку - чоловіки віком 31, 36 і 46 років. У одного з них - важке поранення стегна, у другого – важке поранення поперекової ділянки, стан третього - середньої тяжкості, в нього також поранення стегна.

«Двоє госпіталізовані в обласну травматологію, третій – у хірургічне відділення міськлікарні №1», - сказали в обласному управлінні охорони здоров’я, уточнивши, що всім пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу.