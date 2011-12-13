Міліція розслідує масове вбивство собак в Одесі

Слідчий відділ Овідіопольського РВВС Одеської області почав розслідування кримінальної справи за фактом жорстокого поводження з бездомними собаками.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю УМВС України в області.

Приводом для порушення справи став контейнер з трупами десяти собак, який знайшли представники Одеського союзу захисту тварин неподалік від с.Молодіжне Овідіопольського району.

«Попередня ветеринарна експертиза показала, що смерть тварин наступила унаслідок виливання на них отрути невстановленого походження», - зазначали в облУВС.

Сьогодні захисники прав тварин одержали результати лабораторного дослідження, згідно з якими собак, яких знайшли у герметичному контейнері, труїли хлороформом. За словами віце-президента Одеського союзу захисту тварин Ірини МОМОТ, «собаки загинули в муках від набряку легенів».

Захисники тварин вимагають від місцевої влади змінити своє ставлення до бездомних тварин, зокрема надавати їм допомогу, а також виявити і покарати винних у цьому злочинному діянні.