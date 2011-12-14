Апеляційний суд не захотів слухати всю газову справу Тимошенко

Колегія суддів у складі Олени СІТАЙЛО, Тетяни ФРИЧ, Ольги ЮРДИГИ відмовила захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про проведення судового слідства в рамках розгляду скарги на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено однією з суддів після перебування у нарадчій кімнаті.

"Підстав для задоволення клопотання захисту не встановлено", - йдеться у рішенні колегії суддів Апеляційного суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення судових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.