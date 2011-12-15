Центр ядерної медицини в Києві вийшов на повну потужність

Центр ядерної медицини Києва запрацював на повних потужностях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 14 грудня у штатну роботу медзакладу був запущений циклотрон. Пристрій дозволяє виробляти короткоіснуючі ізотопи для ПЕТ-сканування. Завдяки цьому онкологічний центр отримав можливість виявляти злоякісні пухлини на ранніх стадіях.

Запуск цього обладнання став можливим завдяки консолідованій роботі вітчизняних та зарубіжних спеціалістів за активної підтримки міської влади. На запуску з роботою пристрою ознайомився голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Сьогодні із керівниками центру ПЕТ-технологій ми обговорили ідею використання можливостей циклотрону, який працює у центрі для того, щоб забезпечити лікування онкохворих не лише цієї установи, а й пацієнтів інших лікарень міста. Ми будемо робити все для того, щоб поширити цей досвід на інші лікувальні установи Києва», - зазначив О.ПОПОВ.

Також він додав, що столиця має величезний науковий та професійний потенціал, який дозволяє говорити про розвиток науки та впровадження нових сучасних технологій в лікувальній справі. Так, О.ПОПОВ нагадав, що японські вчені, які працюють над вивченням стовбурових клітин і їхніх можливостей у лікуванні раку, висловили зацікавленість у налагодженні співпраці між Києвом та Кіото.

«Вони використовують новітні підходи, і в нас сьогодні є чудова нагода наблизити ці технології до Києва. Японські фахівці зараз шукають партнера, і я переконаний, що таким партнером може стати центр ПЕТ-технологій», – підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА пообіцяв особисто посприяти зустрічі японських та українських науковців та висловив впевненість в успішності їхньої майбутньої співпраці.