Німецькі захисники тварин погрожують бойкотом Євро-2012

Повідомлення про масові вбивства бездомних собак напередодні Євро-2012, які надходять з деяких регіонів України, викликали серйозну стурбованість членів Німецької спілки захисту тварин, які створили в минулі роки на південній околиці Одеси притулок для стерилізації тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Одесі почесний президент Німецької спілки захисту тварин Вольфганг АПЕЛЬ, відзначивши, що «після проведення медичних процедур у цьому притулку і реабілітації тварини повертаються у звичні для них умови».

В.АПЕЛЬ нагадав, що «за 12 років реалізації в Одесі програми контролю над чисельністю бездомних тварин на вулицях міста майже удвічі зменшилася їх кількість - з 70 до 35 тисяч. Приблизно десята частина собак «знайшла сім`ї», багато інших тварин, випущених на вулицю, годують».

За його словами, відомості про відновлення роботи так званих «будок», працівники яких відловлюють і вбивають бездомних тварин, зокрема, в Овідіопольському районі, портовому Іллічівську спонукали керівництво Німецької спілки захисту тварин невідкладно прибути до України, щоб ініціювати більш гуманні способи зменшення популяції.

Наприклад, вже відбулися бесіди з керівництвом міста-супутника Теплодар про можливе підписання договору щодо реалізації програми контролю над чисельністю бездомних тварин. Планується укладання подібних договорів про співпрацю з іншими містами-супутниками Одеси і райцентрами, це дозволить працівникам Одеського притулку для стерилізації тварин розширити територію обслуговування. Майбутньої весни німецькі зоозахисники також мають намір відкрити в Одесі другий притулок - для бездомних котів.

На думку президента Німецької спілки захисту тварин Томаса ШРЕДЕРА, навряд чи прийнятно просто засудити кількох працівників «будок» за жорстоке поводження з тваринами, необхідно змінити ставлення властей до долі тисяч бездомних особин.

«Ми пропонуємо свою допомогу і досвід, - підкреслив він, - а у разі ігнорування, небажання властей йти на контакти представники Німецької спілки захисту тварин активісти закликатимуть жителів країн Євросоюзу бойкотувати Євро-2012».

Чемпіонат з футболу має стати святом для мільйонів людей, а зовсім не приводом для «масового знищення тварин», - наголосив Т.ШРЕДЕР.