Польща припинила видавати візи за спрощеною схемою українським підприємцям

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові припинило видавати візи за спрощеною схемою для українських підприємців, котрі співпрацюють з польськими колегами.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, причиною цього став скандал з фірмами-посередниками, які за певну платню забезпечували отримання віз усім бажаючим.

Польський консул Марцін ЗЄНЄВІЧ заявив в інтерв’ю „Німецькій хвилі”, що тепер видача віз здійснюється виключно на загальних умовах, оскільки працівники консульства неспроможні перевіряти кожну особу.

М.ЗЄНЄВІЧ визнав, що боротьба із фірмами, котрі на незаконних підставах сприяли громадянам України в отриманні віз до Польщі, не принесла позитивних результатів. „Ми зверталися в прокуратуру та міліцію, аби усунути цих так званих „посередників”. Але виявилося, що закон на їхньому боці, тому дуже складно з ними змагатися”, - сказав він.

У свою чергу львівські бізнесмени, аби вирішити проблему, мають намір у вересні ще раз сісти за стіл переговорів разом з депутатами обласної ради та польськими дипломатами.