На Донеччині 50-річний чоловік під час сварки підстрелив односельця

У Донецькій області 50-річний чоловік поранив з рушниці односельця.

Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, до Амвросіївського райвідділу міліції з місцевої лікарні надійшло повідомлення про те, що з вогнепальним дробовим пораненням живота і стегон до лікарні госпіталізовано 37-річного жителя села Григорівка. Працівниками слідчо-оперативної групи і кримінального розшуку було встановлено і затримано 50-річного раніше судимого жителя цього ж села. З`ясувалося, що вогнепальне поранення односельцеві він наніс під час сварки у будинку потерпілого. Мисливська рушниця, з якої був зроблений постріл, виявилася не зареєстрованою.

Рушницю і патрони у підозрюваного вилучено. Ведеться слідство.