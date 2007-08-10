Ідея створити резерв рублів Порошенку не подобається

Не включення російських рублів до складу золотовалютних резервів Національного банку України на сьогодні відповідає базовим принципам Основ грошово-кредитної політики. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, не включення російського рубля до складу золотовалютних резервів НБУ обумовлено низкою об’єктивних причин. По-перше, російський рубль не є міжнародно визнаною резервною валютою. По-друге, питома вага російських рублів в операціях на міжбанківському валютному ринку є незначною і коливається в межах 6-9%.

“Також, слід зауважити, що незважаючи на те, що Росія є одним з основних торговельних партнерів України (її частка у зовнішньоторговельному обороті становить близько 27%), у розрахунках за експорт товарів та послуг питома вага рублів становить 12%, за імпорт - лише 7% і навіть у розрахунках України з Росією переважають американські долари, частка яких по надходженнях з Російської Федерації у поточному році перевищує 50%, по платежах – становить біля 65%, а питома вага рублів у торгівлі з Росією дорівнює відповідно 45% та 32%”, – відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Також він наголосив, що питома вага російських рублів у зовнішніх кредитах – менше 1%, крім того, заборгованість, номінована у російських рублях, у зовнішньому державному борзі відсутня, а у валовому зовнішньому борзі України становить близько 2%.

“Отже, якщо все це резюмувати, то не включення російських рублів до складу золотовалютних резервів відповідало базовим принципам Основ грошово-кредитної політики держави”, – сказав П.ПОРОШЕНКО.

Стосовно можливої зміни принципів формування золотовалютних резервів НБУ у найближчому майбутньому, він повідомив, що будь-які зміни щодо формування золотовалютних резервів держави можна проводити лише через внесення змін у чинне законодавство, “адже ні в межах повноважень НБУ, ні уряду провести такі зміни одноосібно не можливо”.

“Хотів би підкреслити, що Національний банк України згідно чинного законодавства продовжуватиме використовувати міжнародно-визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної грошової одиниці. У майбутньому поєднуватимуться політика підтримання оптимальної структури міжнародних резервів із застосуванням нових фінансових інструментів з метою забезпечення більш ефективного управління фінансовим ресурсом”, – відзначив голова Ради НБУ.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ днями заявив, що на сьогодні російський рубль – це тверда валюта, і Національний банк повинен формувати частину своїх золотовалютних резервів у цій валюті. Таку позицію він пояснив тим, що Росія, можливо, перейде на розрахунки з імпортерами за нафту та газ у рублях.