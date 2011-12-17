Чоловік викрав футбольні ворота

На Тернопільщині у Борщеві правоохоронці затримали 53-річного місцевого жителя, який викрав з парку райцентру понад 100 штук тротуарної бруківки, 25 м металевої сітки та оздоблювальну плитку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні міліції, чоловік також викрав з парку дерев’яну лавку і двоє футбольних воріт. Усе це він переніс до себе на подвір’я.

Після затримання чоловік пояснив, що всі перелічені речі вкрав, оскільки вони «могли пригодитися у господарсті».

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за вчинення крадіжки.