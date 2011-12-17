На вертольоті Януковича охороняти навіть важче

Колишній керівник Управління державної охорони України Валерій ГЕЛЕТЕЙ зазначає, що складно забезпечувати охорону високопосадовців, які пересуваються у довгих кортежах чи вертольотах.

Про це він заявив в інтерв’ю ZN,ua.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, довгі кортежі з погляду безпеки неефективні з банальної причини — по ходу руху вони розтягуються так, що задні не бачать передніх, а передні не контролюють те, що відбувається позаду.

Він підкреслив, що в деяких випадках два автобуси могли б замінити десять машин.

Також В.ГЕЛЕТЕЙ скептично поставився до наміру Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА пересуватися на вертольоті. За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, забезпечувати безпеку повітряного судна складно, дорого, та й фахівців подібного роду в Україні практично немає.

Зараз уже мало в кого викликає сумніви той факт, що президент України — людина, серйозно занепокоєна питанням особистої безпеки. Тут якраз немає нічого дивного — для обережності у Віктора Януковича вистачає об’єктивних передумов. По-перше, психотип із «пунктиком» на контролі всього, що відбувається навколо нього. Неможливість контролювати щось сприймається президентом як власна уразливість. По-друге, життєвий шлях глави держави не був устелений трояндами і не сприяв розвитку віри в людей. По-третє, президент чудово усвідомлює, що чимало громадян країни налаштовані проти нього досить агресивно. І, по-четверте, поряд із президентом завжди є люди, яким вигідно, щоб він ані на секунду не забував про попередній пункт. Адже людські страхи, обгрунтовані чи перебільшені, — відмінний важіль для маніпуляцій.

Тому наявність професійної охорони для нинішнього глави держави означає значно більше, ніж для його попередника. Ілюстрацією можуть слугувати бюджетні витрати на УДО. 2009 року вони становили 191 млн. грн., 2010-го — 230, 2011-го — 284 млн. грн. На наступний рік заплановано 351,5 млн., і ще не факт, що ця цифра не зросте. Зростають і витрати на придбання житла працівникам УДО (саме забезпечення житлом — одна з основних мотивацій служби там працівників невисоких рангів), зазначає видання.