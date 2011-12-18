Два міліціонери зчинили бійку на ґрунті раптово виниклої неприязні

На Харківщині порушено кримінальну справу проти двох міліціонерів, які побилися з громадянами

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Встановлено, що в ніч із 6 на 7 грудня між двома працівниками міліції та мешканцем міста Куп'янськ у приміщенні кафе стався словесний конфлікт на ґрунті раптово виниклої неприязні. Близько 00.40 учасники конфлікту залишили приміщення розважального закладу та попрямували в бік автобусної зупинки, де чергова словесна перепалка завершилася бійкою. Потерпілі були доставлені до Куп’янської центральної лікарні.

14 грудня прокуратурою Харківської області за матеріалами стосовно працівників Куп’янського міськвідділу міліції – т.в.о. начальника сектора 23-річного старшого лейтенанта міліції та інспектора патрульної служби 23-річного сержанта міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За вказаним фактом триває слідство.