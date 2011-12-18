Мер Москви особисто привезе до Севастополя нові тролейбуси

Москва має намір подарувати місту-герою Севастополю нові тролейбуси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації.

За інформацією відділу, голова СМДА Володимир ЯЦУБА «проінформував про те, що Севастополь планує відвідати російська делегація на чолі з мером Москви Сергієм СОБЯНІНИМ в січні-лютому наступного року».

«У Москві під час відкритого прийому-зустрічі з учасниками війни і делегатами Міжнародного Союзу міст-героїв, присвяченого святкуванню 70-річчю битви під Москвою, С.СОБЯНІН в неформальній обстановці поспілкувався з главою делегації ветеранів Севастополя, зазначивши при цьому, що у Москви для Севастополя також є подарунок - нові тролейбуси, які він має намір особисто презентувати місту під час свого візиту до нашого міста»,- повідомили в прес-службі мерії Севастополя.

Крім того, С.СОБЯНІН в контексті продовження міцних дружніх зв'язків між Севастополем і Москвою наголосив, що розгляне можливість вирішення питання про виділення 3 млн. рублів на лікування севастопольських ветеранів в госпіталях Чорноморського флоту РФ в рамках реалізації регіональної міської програми «Ветеран».