Жінку, яка народжувала в лісосмузі, звинуватили в убивстві

У Богодухові Харківської області затримано жінку, яка залишила свою новонароджену дитину в лісосмузі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 37-річну місцеву жительку без постійного місця роботи виявлено в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.

Попередньо встановлено, що вона вдень 15 листопада в лісосмузі на околиці Богодухова народила дівчинку й залишила її.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада близько 15.00 в лісосмузі неподалік залізничного вокзалу в місті Богодухів було виявлено тіло новонародженої дитини жіночної статі. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, дитина народилася живою та доношеною. Немовля загинуло внаслідок переохолодження.

За даним фактом слідчий відділ Богодухівського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство малолітньої дитини).