Київських міліціонерів, затриманих за тортури, відпустили

Керівники міліції Дніпровського району столиці, раніше затримані за застосування тортур, були відпущені на свободу.

Про це повідомив у коментарі ЛІГАБізнесІнформ начальник управління зі зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

"Це рішення було прийнято прокуратурою. Не такі вони величезні злочинці були, щоб сидіти під вартою", - сказав він.

За його словами, всі затримані були відпущені в суботу вранці.

При цьому Поліщук уточнив, що на даний момент не володіє подробицями по ситуації, що склалася.

Як повідомлялося, начальник Дніпровського райуправління МВС та його заступник з оперативної роботи потрапили в поле зору СБУ через скарги на їх діяльність. Міліціонерів звинувачують в тому, що вони в ході роботи практикували катування.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 127 КК України (катування, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Також повідомлялося, що під час затримання заступник начальника УМВС нібито вчинив опір, застосувавши вогнепальну зброю. Однак Поліщук не підтвердив інформацію, що під час операції підрозділу "Альфа" співробітники Дніпровського управління МВС відстрілювалися.

За його словами, перестрілки не було, проте під час операції бійці "Альфа" використовували вибухпакет, в результаті чого кілька співробітників міліції "отримали певні ушкодження".