Банкіри: на початку 2012 року депозитні ставки знизяться

У січні 2012 року ставки за депозитами можуть зменшитися.

Такий прогноз зробили банкіри під час круглого столу «Демпінг на депозитному ринку: які додаткові ризики для системи та вкладників означає хвиля підвищення відсоткових ставок?», повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

«Ми побачили серйозний приріст депозитів за останні кілька тижнів. Як тільки банкіри побачать стабільність цього приросту, ставки почнуть знижуватися. Відбудеться це десь на початку січня. Зрозуміло, що ставки не опустяться до того рівня, на якому вони трималися впродовж 2011 р.», — констатував заступник голови правління, директор головного управління роздрібного бізнесу «Правекс-Банку» Тарас Кириченко.

За словами ж голови правління «Укрсоцбанку» Бориса Тимонькина, зниження депозитних ставок в першому кварталі буде очікуваним, виходячи з практики минулих років. «Кредитний ресурс на початку року особливо нікому не буде потрібний, і ми будемо знову до березня оверліквідними. Природно, що в таких умовах будемо реагувати зниженням ставок», — констатував банкір.

Перший заступник голови правління Дочірнього банку «Сбербанку Росії» Олександр Ведяхін зауважив серед іншого, що банки мають змогу наразі підвищувати ставки за «короткими» вкладами у гривні завдяки незначній їх частці в загальному портфелі. «Гривнева маржа падає. Але з іншого боку, вона як і раніше знаходиться в позитивному діапазоні», — зазначив фінансист