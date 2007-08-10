Міст на Кубань допоможе здійснити «давню мрію кримчан - бути якомога ближче до Росії»

Глава Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що будівництво моста Керч-Кубань допоможе здійснити «давню мрію кримчан - бути якомога ближче до Росії».

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, таку думку А.ГРИЦЕНКО висловив в ході ознайомлювальної поїздки в Краснодарський край Російської Федерації, в якій його супроводжували глава уряду Криму Віктор ПЛАКІДА і ряд міністрів автономії.

За словами кримського спікера, одним з етапів перед початком будівництва моста Керч-Кубань повинна стати міжурядова угода між Україною і Російською Федерацією. Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент РФ Володимир ПУТІН вже одержали листи з пропозицією будівництва транспортного переїзду через Керченську протоку. На думку А.ГРИЦЕНКА, рішення з цього питання буде ухвалено вже у вересні.

Метою візиту кримської делегації в Краснодарський край стало ознайомлення перших осіб автономії з діяльністю одного з претендентів на будівництво моста через Керченську протоку - російською проектний-будівельною фірмою «Спецфундаментстрой». Підприємство з 2000 року активно займається проектуванням і будівництвом морських гідротехнічних споруд на території РФ, а також розробкою і впровадженням новітніх технологій з експериментальним обгрунтуванням інноваційного технологічного устаткування.

Керівництво Криму ознайомилося з можливостями потенційного підрядчика, а також ходом робіт, що завершуються, по будівництву гідротехнічної споруди морського терміналу з перевалки аміаку і підхідної естакади, які ведуться сьогодні біля станції Тамань в селищі Волна. «У кримського керівництва склалося позитивне враження про побачене: фірмою розроблена і впроваджена оригінальна технологія, що дозволяє вести будівництво причальних і захисних споруд на відкритих акваторіях піонерним способом, без використання плавтехзасобів», - відзначила А.ГОРЄВА.

За словами глави парламенту АРК, «бути якомога ближче до Росії – давня мрія кримчан, і якщо це не завжди можна зробити на дипломатичному рівні, то, принаймні, це цілком реально на практичному». На думку А.ГРИЦЕНКА, якщо буде побудований міст через Керченську протоку – сполучення між Кримом і Кубанню стане безперебійним і безпроблемним. Проте, вважає глава кримського парламенту, з ухваленням остаточного рішення поспішати не варто. «Сьогодні необхідно вибрати оптимальний варіант будівництва моста, у нас є й інші пропозиції. В порівнянні з тією гідротехнічною спорудою, яка будується в Тамані, у естакади через Керченську протоку повинні бути дещо інші параметри - двосторонній автомобільний рух, ширина кожної дорожньої смуги 7 метрів плюс одноколійна залізнична лінія. Потенціал фірми «Спецфундаментстрой» дозволяє вести роботи із закладки паль і монтажу морського переходу на будь-яку глибину. Тому, з деякими зауваженнями цей російський проект цілком реальний. Попередня документальна пропозиція по будівництву моста через Керченську протоку фірма «Спецфундаментстрой» вже надала. Згідно з їх проектом, довжина моста повинна досягати 4,5 км, а висота конструкцій - 50 метрів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що пріоритетами при виборі забудовника стануть вартість і терміни реалізації проекту. Як відзначив кримський спікер, питання джерела фінансування поки залишається відкритим: «У нас є декілька варіантів - спільне бюджетне фінансування РФ і Криму або залучення інвестицій з подальшою передачею в концесію. Все залежатиме від остаточного виконання проектних робіт, які визначать вартість моста».

За підрахунками фірми «Спецфундаментстрой», сама естакада повинна обійтися в 488 мільйонів доларів США, а прилегла портова індустрія коштуватиме значно дешевше. Керівництво проектний-будівельної фірми розраховує, що зможе виграти у інших претендентів право на будівництво стратегічно важливого і соціально значущого для обох сторін об`єкту.

За словами голови Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДИ, варіант, який пропонується проектний-будівельною фірмою «Спецфундаментстрой», достатньо цікавий, оскільки фірма оснащена необхідним і оригінальним технологічним устаткуванням для проведення робіт, має висококласних фахівців і великий досвід роботи не тільки в Чорноморському регіоні. «Я упевнений в тому, що якщо цей проект буде реалізований силами цієї організації, у нас все вийде добре, швидко і якісно», - відзначив глава кримського уряду.