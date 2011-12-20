Працівники в'язниць живуть і житимуть у гуртожитках

03:26, 20 грудня 2011
Суспільство
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Кабмін спохопився

Кабінет міністрів України пропонує не передавати гуртожитки установ виконання покарань і слідчих ізоляторів до комунальної власності з подальшою їх приватизацією.

Про це йдеться у законопроекті № 9595 «Про внесення змін до статтю 1 закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (про житловий фонд пенітенціарної системи), внесеному до парламенту 15 грудня п.р.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, передача гуртожитків установ виконання покарань і слідчих ізоляторів до комунальної власності призведе до масової приватизації приміщень у цих гуртожитках, і фактично призведе до ліквідації фонду житлових приміщень у Державній кримінально-виконавчій службі України, що негативно позначиться на діяльності зазначених установ і не дозволить забезпечити житлом прийнятих на службу або на роботу співробітників.

Законопроектом пропонується виключити з сфери дії закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Нагадаємо, нова редакція даного закону передбачає обов'язкову передачу гуртожитків у власність територіальних громад з подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня п.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Верховна Рада України 8 вересня прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

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