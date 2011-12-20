Податкова перевірить, звідки в українців гроші на квартири

Фонд держмайна до Нового року має затвердити мінімальну вартість квадратного метра в різних містах та районах.

Держава вирішила подбати, щоб українці продавали квартири лише за ринковими цінами та платили відповідні податки. А податкова, у свою чергу, перевірить, звідки саме взялися гроші на дорогу покупку.

Як розповіли ТСН у Фонді держмайна, після оцінки вартості житла у БТІ, ціна відрізнялась від ринкової в десятки разів, чим нерідко користувалися під час продажу квартир.

"Не менше, ніж відсотків 80 є заниження ціни", - повідомив голова підкомітету ВР з питань податкової та митної політики Андрій Пінчук.

За законом, один 1% проданого житла людина сплачує в Пенсійний фонд, ще відсоток – держмито за нотаріальне оформлення. Їх і "платили" саме з інвентаризаційної вартості. В результаті на папері середня вартість проданої квартири в Україні навіть не дотягувала до ста тисяч гривень, і держава втрачала 2,5 мільярди гривень.

Нині кожен об`єкт за 400-800 гривень "обраховують" вже компанії-оцінювачі, які підпорядковуються Фонду держмайна. Він до Нового року має затвердити мінімальну вартість квадратного метра в різних містах та районах.

Поки що діє тимчасовий документ-рекомендація, який максимально наближений до ринкової вартості, але по спрощеній системі.

"Це обов`язок громадянинина, якщо він продає і отримує реально ту суму, 60 тисяч доларів – він має з неї сплатити цей податок", - запевняє Пінчук.

Натомість депутати запропонували іншу схему, за якою роботу оцінювачів контролюватиме ще й податкова. Відповідний законопроект незабаром розглядатимуть у першому читанні.

Походження грошей треба буде доводити документально. Порушники нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Або ж платитимуть 15-17% вартості покупки як податок.

Експерти заявили про можливість того, що новація на якийсь час відлякає покупців. Адже для звичайної однокімнатної квартири ціна зросте мінімум на 400-1000 доларів.

Та разом із додатковими витратами нововведення принесе і захист від шахраїв. Ті нерідко на папері продавали квартири за копійки, із покупця брали суму в десятки разів більшу. А потім просто анулювали угоду і залишали покупця ні з чим.