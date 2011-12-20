Пенсіонер відсудив у мера й міськради пам'ятник Леніну

Соснівський районний суд Черкас визнав незаконним демонтаж пам`ятника Леніну і зобов’язав Черкаський міськвиконком та мера міста Сергія ОДАРИЧА повернути монумент на Соборну площу.

Як повідомляє черкаський Інтернет-сайт «Провінція», сьогодні суддя Соснівського райсуду Черкас частково задовольнив позов пенсіонера Миколи ГУРІНЕНКА та обкому КПУ до С.ОДАРИЧА та виконавчого комітету міста.

У суді представники позивача довели, що перенесення пам`ятника було незаконним, оскільки виконком Черкас ніколи не приймав відповідного рішення.

Як повідомили представники позивача, у протоколі засідання Черкаського виконкому від 27 листопада 2008 року питання про перенесення пам`ятника було внесено до порядку денного, але не обговорювалося й не голосувалося.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 листопада 2008 року у Черкасах з центральної площі демонтували пам’ятник Леніну. Під час демонтажу гранітний монумент розвалився. Уламки зберігаються на території КП "Черкаська служба чистоти". Туди їх перевезли рік тому з парку Перемоги, куди вони були доставлені одразу після демонтажу.