Кожна п'ята дитина в Україні – позашлюбна

Число дітей, народжених поза офіційним шлюбом, перевищило в Україні 20%.

Як повідомляє тижневик Weekly.ua, цю цифру отримано в результаті соціологічного дослідження «Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної молоді України за роки незалежності», проведеного за підтримки Державної служби молоді та спорту України. Опитування проводилося в листопаді-грудні 2011 року по всій Україні, всього було опитано 1002 респонденти віком до 35 років. Максимальна похибка опитування становить 3%.

Як зазначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла ЛІБАНОВА, «те, що кожна п`ята українська дитина зараз народжується у батьків, які офіційно не є в шлюбі, говорить не про падіння моралі, а перш за все про те, що сучасна молодь надає мало значення штампу в паспорті. Це загальноєвропейська тенденція, де число позашлюбних дітей за останні двадцять років зростало ще більш швидкими темпами. В Європі традиційно прийнято жити багато років у цивільному шлюбі перш ніж укласти офіційний. У Данії, наприклад, кожна друга дитина народжується поза офіційним шлюбом».

Крім того, говорить Е.ЛІБАНОВА, «свій внесок до статистики зробили технології ЕКЗ, зараз доступні багатьом заможним українкам, які присвячують молодість кар`єрі. Пропустивши найвдаліший час вийти заміж і досягаючи критичного віку, вони заводять собі «дитину з пробірки», батько якої деколи залишається невідомим навіть матері дитини. Такі тенденції найближчими роками, швидше за все, збережуться і в Європі, і у нас».