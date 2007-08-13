Помер винахідник ”Поля чудес” (фото)

Помер Мерв Гріффін (Merv Griffin), знаменитий американський телепродюсер і телеведучий - автор ідеї таких всесвітньо популярних шоу, як "Wheel of Fortune" ("Поле чудес") і "Jeopardy" (на російському ТБ "Своя гра"), повідомляє AP.

Причиною смерті Гріффіна, що помер в неділю у віці 82 років, стало онкологічне захворювання, йдеться у повідомленні, поширеному компанією The Griffin Group/Merv Griffin Entertainment.

Мерв Гріффін, нагадує AP, був однією з людей, що сформував розважальне телебачення у такому вигляді, в якому воно знайоме більшості сучасних глядачів. Свою кар`єру в мас-медіа Гріффін розпочав на одній з радіостанцій в Сан-Франциско, де він в прямому ефірі виконував пісні. Потім він знявся в декількох телефільмах, де грав другорядні ролі. Актора запам`ятали і покликали працювати як ведучого ігор і ток-шоу.

Кар`єру Гріффіна - телеведучого - розвивалася цілком успішно, проте справжній успіх, зокрема фінансовий, прийшов до нього в 1964 році, коли він придумав, запатентував і організував зйомки гри "Jeopardy". Ця гра з великим успіхом йде на американському ТБ до цих пір, права на неї також продані в декілька десятків країн світу.

Ще одне шоу, придумане Гріффіном в 1975 році, - "Wheel of Fortune" - повторило успіх "Jeopardy". Аналоги цієї гри також з великим успіхом йдуть в десятках країн світу. Нам вона відома під назвою "Поле чудес".

Перші сезони виходу в ефір обох ігор Гріффін був їх ведучим, а потім поступався місцем в студії іншим своїм колегам.

У 1986 році Гриффін продав права на обидві гри компанії Coca-Cola за 250 мільйонів доларів, зберігши при цьому право на частину прибутку.

Американському глядачеві Мерв Гріффін також знайомий як ведучий популярного телешоу "The Merv Griffin Show", яке з успіхом виходило в ефір впродовж 20 років.

Лента.ру