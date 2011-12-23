Експерт: вирішення газової проблеми не в Росії, а в Україні

У разі розвитку відносин у газовій сфері між Україною та Російською Федерацією за білоруським сценарієм, вартість української газотранспортної системи (ГТС) має становити 50 млрд. дол.

Про це сказав експерт із енергетичних питань, голова ГО «Комітет енергетичної незалежності України» Іван НАДЄЇН на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, досвід Білорусі, яка обміняла свою ГТС на дешевий газ, свідчить, що ця схема не є оптимальною.

«Росія з 2015 року планує підвищення внутрішніх цін на газ до рівня рівнодоходності з експортними. Відповідно, навіть якщо ми, як і Білорусія, здамо свою ГТС, ціна на газ через три роки знову почне підвищуватися. При цьому потрібно розуміти, що вартість української газотранспортної системи має становити не менше 50 млрд. дол. – із розрахунку «Белтрансгаз» у 5 млрд. дол., пропускна спроможність якої в 10 разів менша української. І втратити такий актив в обмін на тимчасову знижку на газ буде вкрай невигідно», – зазначив експерт.

При цьому він відзначив, що без ГТС Росія не захоче переглядати газові контракти й знижувати ціну до 250 дол. за тис. куб. м.

«Діючий газовий контракт абсолютно влаштовує «Газпром», тому ще навесні, коли почалися переговори, було абсолютно очевидно, що поспішати знижувати ціну на «блакитне паливо» Росія не буде. Виняток зроблять лише в тому випадку, коли Україна піде на максимально можливі поступки. Які саме? Офіційна Москва відверто заявляє, що її цікавить лише контроль над українською газотранспортною системою», – додав І.НАДЄЇН.

Водночас експерт зазначив, що виходячи з показників енергоємності українського ВВП і рівня використання місцевих видів палива, Україна має величезний потенціал скорочення споживання «блакитного палива».

«Вирішення газової проблеми знаходиться не в Росії, а в Україні. Тому єдиний можливий рецепт виходу з газової кризи – максимальне заміщення імпортних енергоносіїв власними», – сказав він.

Як повідомлялося, 25 листопада 2011 року уряд РФ і уряд Республіки Білорусь підписали угоду про порядок формування цін (тарифів) при постачанні природного газу до Республіки Білорусь і його транспортуванні по газопроводах, розташованих на території Білорусі; угода про умови купівлі-продажу акцій і подальшу діяльність ВАТ «Белтрансгаз».

Середньорічна ціна газу для Білорусі в 2012 році становитиме 165,6 долара за тисячу кубометрів. Ціна на російський газ для Білорусі в першому кварталі 2012 року становитиме 164 долари за тисячу кубометрів. У першому кварталі 2011 року ціна газу для Білорусі, згідно з контрактом із «Газпромом», становила 223,15 долара, в другому кварталі - 244,8 долара.

У 2013-2014 роках ціни на газ для Білорусі розраховуватимуться за формулою. Її основними складовими стануть ціна газу для споживачів Ямало-Ненецького автономного округу (встановлюється Федеральною службою з тарифів РФ), вартість транспортування газу від місць видобутку в ЯНАО до кордону Росії та Білорусі, вартість зберігання газу в підземних сховищах на території РФ, величина витрат «Газпрому» з реалізації газу. Також передбачається індексація складових формули ціни на величину інфляції. Таким чином, Білорусь вийде на рівнодоходні з Європою ціни на російський газ до 2014 року.

Також ВАТ «Газпром» і Державний комітет із майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Белтрансгаз». Із урахуванням уже придбаних «Газпромом» у 2007-2010 роках 50% акцій «Белтрансгаз», «Газпром» став власником 100% акцій «Белтрансгаз».