Наркоман на «Мерседесі» збив жінку на тротуарі

У Сімферополі легковий автомобіль «Мерседес», яким керував чоловік, перебуваючи під впливом наркотичних препаратів, зачепив автобус, що стояв на зупинці, після чого вилетів на тротуар і важко травмував 56-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, 32-річний водій запевняв працівників Державтоінспекції, що у машини відмовили гальма, але після медичного огляду виявилось, що чоловік вживав наркотики.

«У ході розслідування за фактом ДТП будуть проведені експертизи, які встановлять технічний стан "Мерседесу-124" на момент скоєння аварії, але вже очевидно, що чималу роль у дорожньому інциденті зіграв людський чинник», - заявили в ДАІ.