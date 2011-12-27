У середу - до 7° тепла

Завтра в Україні пройдуть невеликі дощі, вдень буде до 7° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. В Карпатах та у Закарпатті на дорогах ожеледиця, вночі та вранці подекуди туман, ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, у північних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на Закарпатті 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, у Криму до 9° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

У Києві хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.