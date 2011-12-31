Житомир відзначає річницю визволення від фашистів

30 грудня в Житомирі урочисто візначили 67-му річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди сьогодні керівники Житомира і області, ветерани Великої Вітчизняної війни, представники політичних партій, молодь, військові та громадськість поклали квіти до пам’ятника визволителям Житомира.

Нагадаємо, що Житомир був визволений радянськими військами від фашистів 31 грудня 1943 року під час Житомирсько-бердичівської операції.