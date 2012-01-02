У Кременчуку підпалили синагогу

1 січня близько другої години ночі, в Кременчуку Полтавської області невідомі підпалили синагогу.

Як повідомили журналістів у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області, вогнем пошкоджена залізобетонна балка біля входу в синагогу. Збитки від пожежі встановлюються.

У гасінні вогню брали участь два відділення ПДПЧ-14.

У самій синагозі журналістам розповіли, що будівля охороняється сторожем, проте він не помітив паліїв.

«У 2011 році нам розбивали вікна, кидали пляшку із запальною сумішшю, малювали свастику. Найближчим часом ми встановимо по периметру синагоги камери відеоспостереження», - сказав працівник синагоги.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2011 року працівник синагоги, розташованої в Кременчуку на вулиці Квартальній, прийшовши на роботу, побачив на паркані образливий напис. На місце події викликали міліцію. За фактом було порушено кримінальну справу за фактом хуліганства. У червні 2011 року в Кременчуку синагогу закинули банками з коричневою фарбою. Тоді невідомі розбили одне вікно, забруднили фасад. Після цієї події власті відремонтували в районі синагоги вуличне освітлення.