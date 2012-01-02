Госпіталізовано пораненого із самопала

Повдіомляє тернопільське УМНС

На Тернопільщині вогнепальне поранення отримав 38-річний чоловік. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора о 9 год. ранку в селі Антонівці Шумського району. Чоловіка із пораненням правого стегна, пошкодженням м’язів та венозною кровотечею було доставлено в Кременецьку районну лікарню. За даними рятувальників, травми потерпілий отримав внаслідок пострілу із самопала.

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