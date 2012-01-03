У Тернополі на Різдво дадуть гарячу воду

У Тернополі на час різдвяних свят місто цілодобово забезпечуватиметься гарячою водою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне доручення комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» напередодні Нового року дав міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Згідно із документом, цілодобове постачання гарячою водою було у Новорічну ніч та 1 січня, а також ще буде 6 та 7 січня. В решту днів до 9 січня тернополяни, які не мають в квартирах колонок або котлів, гарячою водою зможуть скористатися ще з 6 або 7 год. ранку до 1 год. ночі.

З 9 січня гаряча вода подаватиметься за звичайним графіком – з 7.00 до 12.00 і з 16.00 до 23.00.